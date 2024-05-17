17.05.2024, 17:31
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по баскетболу: „Садам“ проиграл „Авсису Утилитасу“ в первом матче бронзовой серии
Матч в записи
В пятницу, 17 мая, пярнуский „Садам“ проиграл дома рапласкому „Авис Утилитасу“ (59:68) в первом матче бронзовой серии чемпионата Эстонии по баскетболу.
Первую половину матча, которая прошла в равной борьбе, „Садам“ выиграл со счетом 35:34, а в третьей четверти отрыв хозяев даже увеличился до 8 очков. Однако „Авис Утилитас“ сократил разрыв в счете, и перед решающей четвертью „Садам“ выигрывал со счетом 54:53. Однако за последние десять минут „Садам“ набрал всего пять очков, а „Авис Утилитас“ одержал уверенную победу со счетом 68:59.
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