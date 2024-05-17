Клиенты Swedbank могут бесплатно перевести собранные монеты на свои счета

С одной стороны, цель кампании по сбору монет – предложить клиентам возможность перевести пассивно лежащие монеты на свой расчётный счёт и таким образом заработать дополнительные деньги. „Почему бы не перевести уже собранные деньги на счёт Накопителя – на современный текущий счёт, на котором клиент может заработать комфортный процент в размере 2% в год на внесённые деньги. В то же время с этого счёта можно бесплатно снять деньги в любое время“, – говорит руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.

С другой стороны, сдача монет в пункт приёма наличных – это экологически чистый вариант. „Устойчивое развитие и его продвижение очень важны для Swedbank. Мы являемся самым экологичным брендом в банковском секторе Эстонии, и кампания по сбору монет, которая позволяет нам вернуть в оборот существующие монеты, является частью нашего вклада в защиту окружающей среды“, – пояснила Раагметс.

Монетная кампания Swedbank продлится с 20 по 31 мая. В течение кампании чистые евромонеты можно принести в конторы банка в Курессааре, Йыхви, Пярну, Таллинне (Лийвалайа), Тарту, Выру и Нарве. Монеты будут приниматься только от частных клиентов, которым сумма будет перечислена на расчётный счёт бесплатно, т. е. плата за обслуживание во время кампании не взимается. Желательно забронировать время сдачи монет через сайт, приложение или по телефону.

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