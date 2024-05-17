МНЕНИЕ | Как в Беларуси дискриминируют за белорусский язык

Белорусская правозащитница Алина Нагорная много лет занимается защитой белорусского языка. Благодаря ей белорусский язык появился на автобусных билетах, уличных вывесках. По словам девушки, властям страны не нравилась ее деятельность. К её дому часто приезжала милиция и следователи. Из-за этого Алине пришлось часто менять место жительства внутри страны и продолжать свою работу „подпольно“ на протяжении нескольких лет. В таких условиях было тяжело жить по многим причинам: в целях безопасности нельзя было использовать банковские карты, получать медицинскую помощь без личных данных было почти невозможно.

Языковая дискриминация имеет место в различных сферах жизни: от личных отношений до обращений в государственные учреждения. В 2024 году в Вильнюсе правозащитница Алина Нагорная выпустила книгу „Мова 404“, в которой собраны истории людей, столкнувшихся с предвзятым отношениям за то, что говорили на белорусском. Нагорная сама столкнулась с дискриминацией и это подтолкнуло её к написанию книги.

Отдельная проблема в Беларуси – дискриминация белорусскоязычного населения. Граждане сталкиваются с трудностями, когда хотят получить услуги на родном языке. Это актуально для родителей детей, которые собирают подписи для создания класса с белорусским языком обучения. Такое право гарантирует 50 статья Конституции РБ, однако решения об открытии или закрытии школ и классов принимаются местными исполнительными комитетами. Заявления родителей не гарантируют, что ребенок сможет учиться на белорусском языке.

Ввиду политики, проводимой Александром Лукашенко, уменьшилось количество белорусскоязычных школ. Также, по сравнению с первыми годами независимости, сократилось использование национального языка в государственных СМИ. В 2011 году государственные телеканалы на белорусском языке вещали 4% эфира, а на русском языке – 96% эфира. На данный момент в Беларуси нет ни одного полностью белорусскоязычного телеканала. В большинстве белорусскозычные СМИ представляют независимые медиа , которые после освещения протестов 2020 года белорусские власти официально признали экстремистскими.

В 2023 году интернет-страницу сообщества защиты белорусского языка, принадлежавшую Алине, признали экстремистскими материалами. Всё время была угроза тюремного заключения. Правозащитницу вместе с семьёй эвакуировала в Литву команда BySol. „Сейчас мы в более спокойных условиях, но, к сожалению, не в своей стране. Я переиздаю свою книгу и надеюсь, что она поможет людям понять одну из самых важных проблем белорусского общества, и станет, в том числе, моим первым шагом на пути домой“, говорит Нагорная.

Беларусы о языковой дискриминации (выдержки из книги „Мова 404“):

Алеся, журналистка, о том, что впервые испытала негативное отношение к своему языку от россиянина: „Мы ездили на Кавказ, это было давно, 2006 год. Я поехала туда как журналистка вместе с христианскими музыкантами, с миссионерским туром. В туре были не только белорусы, но и разные русские музыканты. Там был парень, с которым мы раздавали листовки. Один местный парень спросил меня, откуда я. Когда он узнал, что я из Беларуси, тот спросил, говорю ли я на белорусском. Я ответила, что нет, но хотела бы, чтобы белорусы говорили на белорусском, и чтобы мои дети говорили на белорусском. И этот парень, который ходил со мной раздавать листовки, разозлился: „Ты что, фашистка?“ Помню, он несколько дней называл меня фашисткой, пока вся наша белорусская группа не стала за меня заступаться. Он так эмоционально вымещал на мне эту агрессию! У него было мнение, что разговаривать по-белорусски – это проявление фашизма.

Татьяна, инженер-строитель, про невозможность защитить диплом на белорусском языке: „Показательный случай произошел со знакомой в начале девяностых. Высшее образование она получила в Витебске, учась на биолога. Она выполнила дипломную работу по-белорусски. Но защитить диплом ей не разрешили. Только в следующем году она защитила диплом, для чего ей пришлось перевести его на русский язык“.

Евген, менеджер, про отсутствие белорусского языка в государственных детских садах: „Мы с женой решили, что родной язык – язык, который наш сын услышит впервые – будет белорусский. Все для того, чтобы ребенок почувствовал себя полноценным белорусом, чтобы он не относился к родному языку как к иностранному. В государственном детском саду невозможно заставить группу детей говорить по-белорусски. Отвечают так, будто желающих нет. Формально у них одно занятие в неделю, где они „общаются“ с детьми на белорусском языке. На самом деле, конечно, это не так. Все общение сводится к „калі ласка“ (рус. пожалуйста) и „да пабачэння“ (рус. до свидания). Наш сын около полугода посещал государственный детский сад, и мы заметили, что он стал больше говорить с нами по-русски. В результате мы решили поменять детский сад на частный с белорусским языком обучения. Посещаем его уже чуть больше года, очень довольны“.

Книга „Мова 404“ „Мова 404“ на данный момент доступна на белорусском языке. Её можно прочитать бесплатно по ссылке: https://www.mova404.info/book . По словам автора Алины Нагорной, в ближайшие 2 месяца книга появится в русском переводе, и в следующие 4 месяца - в английском.

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