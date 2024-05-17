Спортивный портал Sekundomer приглашает всех на VI забег „Двух мостов“

В этом году забег пройдет в воскресенье, 26 мая. Для участников забега предлагаются две дистанции – 1 км (для ребят 2016 – 2013 годов рождения) и 6 км (для всех остальных возрастов). Соревнования традиционно начнутся с детского забега (дети 2017 года рождения и позже). Провожать на трассу малышей будет самый известный в мире мультяшный мышонок Микки Маус.

Программа соревнований: 11:15 - детская разминка с Микки Маусом 11:30 – старт малышей 12:00 – старт бегунов и ходоков на 6 км 12:15 – старт бегунов на 1 км.

Зарегистрироваться на забег можно на спортивном портале www.sekundomer.ee, нажав на расположенный в правой колонке главной страницы баннер. Регистрация завершится в 22 часа 25 мая. В день проведения соревнований регистрации не будет.

Отметим, что рекордсменами трассы на дистанции 6 км являются Ольга Андреева среди женщин (24:52) и Дмитрий Аристов среди мужчин (20:54)

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