День на дорогах: у мотоцикла отказали тормоза, водитель упал и получил травмы

Вчера в 12.11 произошло дорожное происшествие в деревне Вардья волости Козе Харьюского уезда на 43-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. 39-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Mercedes-Benz, съехал с дороги. Водителя доставили в больницу.

В 12.20 произошло происшествие в деревне Паписилла волости Хяэдемеэсте Пярнуского уезда. На 167-м километре, на перекрестке дороги Уулу-Соометса-Хяэдемеэсте с шоссе Таллинн-Пярну-Икла 84-летний мужчина, поворачивая налево на легковом автомобиле Toyota Avensis, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовым автомобилем DAF, за рулем которого находился 53-летний мужчина. После столкновения легковой автомобиль отбросило на свою полосу движения, где он столкнулся с другим грузовым автомобилем DAF, которым управлял 37-летний мужчина. Водителя Toyota доставили в больницу.

В 15.57 произошло дорожное происшествие в Уудекюла волости Тапа Ляэне-Вируского уезда. В Кюларисти на 21-м километре шоссе Вяйке-Маарья-Тамсалу-Ярва Яани у мотоцикла, на котором ехал 38-летний мужчина, заклинило передний тормоз, и мужчина упал. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 16.58 произошло дорожное происшествие в волости Отепя Валгаского уезда на 4-м километре дороги Неэрути-Макита. 42-летний мужчина, ехавший на мотоцикле Kawasaki, потерял управление и съехал с дороги. Мотоциклиста доставили в больницу.

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