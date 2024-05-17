Сергей Парейко: Юрген Хенн - идеальный вариант для сборной Эстонии по футболу

Под руководством Хенна „ Флора “ четыре раза выигрывала чемпионат Эстонии, один раз — Кубок Эстонии и дважды — Суперкубок Эстонии. Осенью 2021 года „Флора“ под его руководством стала первым эстонским клубом, который участвовал в групповом этапе еврокубка (Лига конференций). С 2019 по 2022 год Хенн четыре раза подряд получал от Эстонского футбольного союза награду „Тренер года“ имени Альберта Вольрата. С 2020 года Хенн обладает тренерской категорией УЕФА Pro.

„Проделанной работой и показанным результатом он доказал, что заслужил этот шанс. Единственное, мне немножко не понравилась фраза, где он говорит: „Если игрок постарше и игрок помоложе находятся более или менее на одном уровне, то выбор, скорее всего, будет сделан в пользу молодого игрока“. В моем понимании, те принципы работы, которые были во „Флоре“ — это одно, а в сборной должны играть сильнейшие на сегодняшний день игроки, и без принадлежности к какому-либо клубу“, — сказал Парейко.