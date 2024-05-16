ВИДЕООБЗОР | ЧМ по хоккею: Казахстан проиграл Швеции, а Австрии сенсационно победила Финляндию. Канада обыграла Норвегию, США забили 5 голов Франции
В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая в чешской Праге.
16 мая, четверг
Казахстан – Швеция 1:3
0:1 – 10 Юханссон (Бураковски, Брудин)
0:2 – 35 Юханссон (Фреден, Петтерссон)
0:3 – 41 Зеттерлунд (Лундстрем)
1:3 – 45 Бекетаев (Рымарев, Старченко)
Финляндия – Австрия 2:3
Сборная Австрии сенсационно победила Финляндию, забросив за 0,2 секунды до конца матча.
1:0 – 2 Мяэналанен (Пакаринен, Виттасмяки)
2:0 – 8 Капанен (Риикола, Каски)
2:1 – 23 Хубер (Раффль, Нисснер)
2:2 – 49 Никль (Нисснер, Хубер)
2:3 – 59 Баумгартнер (Хаудум, Ганаль)
США – Франция 5:0
Канада – Норвегия 4:1
Турнирная таблица:
Группа А
Группа B
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