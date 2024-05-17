ЭКСКЛЮЗИВ DELFI | Легкая добыча для Путина. Джон Болтон о том, чем для Балтии опасно возможное переизбрание Дональда Трампа

В ноябре в США состоятся президентские выборы, и во второй раз в американской истории за кресло президента будут бороться те же кандидаты, что и четыре года назад: демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Потенциальную победу Трампа многие считают угрозой для безопасности ЕС и Украины.