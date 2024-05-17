За рубежом
17.05.2024, 09:30

ЭКСКЛЮЗИВ DELFI | Легкая добыча для Путина. Джон Болтон о том, чем для Балтии опасно возможное переизбрание Дональда Трампа

 
Ханс Луйк
Во вторник Министерство юстиции подало федеральный иск против Джона Болтона, пытаясь заблокировать публикацию и продажу его новой книги о Белом доме.
Во вторник Министерство юстиции подало федеральный иск против Джона Болтона, пытаясь заблокировать публикацию и продажу его новой книги о Белом доме.
ФОТО: Oliver Contreras/Pool/CNP via ZUMA Wire | Scanpix

В ноябре в США состоятся президентские выборы, и во второй раз в американской истории за кресло президента будут бороться те же кандидаты, что и четыре года назад: демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Потенциальную победу Трампа многие считают угрозой для безопасности ЕС и Украины.

Каким президентом может стать Трамп, если снова выиграет выборы? Угрожает ли это безопасности стран Балтии? Сможет ли Трамп противостоять Путину - которого он когда-то называл другом? Какой вообще должна быть политика стран запада по отношению к диктатурам? Об этом и многом другом издателю Delfi Хансу Луйку рассказал бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Каким будет Дональд Трамп в случае, если он займет президентское кресло во второй раз?

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