В Ласнамяэ пройдут бесплатные юридические консультации

В дни консультаций можно получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с семейным, наследственным, долговым, договорным, трудовым и налоговым правом, защитой прав потребителей, исполнительным производством и квартирными товариществами, а также по вопросам общения с органами местного самоуправления или государственными учреждениями.

Юридические консультации проводят специалисты Союза юристов Эстонии – нотариусы, юристы, адвокаты, судебные исполнители. Консультации проводятся на эстонском, русском и английском языках. Предварительная регистрация не требуется.

На консультацию можно прийти вне зависимости от района проживания.

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