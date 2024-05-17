В Ласнамяэ пройдут бесплатные юридические консультации
Таллинн предлагает жителям города бесплатные юридические консультации, которые проводятся по графику во всех районах города. В управе района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) консультации пройдут в четверг, 30 мая с 9 до 14 часов.
В дни консультаций можно получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с семейным, наследственным, долговым, договорным, трудовым и налоговым правом, защитой прав потребителей, исполнительным производством и квартирными товариществами, а также по вопросам общения с органами местного самоуправления или государственными учреждениями.
Юридические консультации проводят специалисты Союза юристов Эстонии – нотариусы, юристы, адвокаты, судебные исполнители. Консультации проводятся на эстонском, русском и английском языках. Предварительная регистрация не требуется.
На консультацию можно прийти вне зависимости от района проживания.
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