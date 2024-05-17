В этом году в Эстонии произошло уже 217 пожаров в лесах и на открытой местности
Только в мае этого года, по данным Спасательного департамента, произошло 83 лесных и ландшафтных пожара. Сейчас наибольший риск возгорания наблюдается в Ляэнемаа, Рапламаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Вырумаа, Валгамаа, Пылвамаа, Харьюмаа, и в отдельных районах Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Тартумаа и Вильяндимаа.
Прекрасная и теплая весенняя погода привлекает людей проводить время на природе, в том числе у костров и гриля, а также в самом разгаре время весеннего садоводства. При этом спасателям все чаще нужно выезжать на вызовы по тушению пожаров, возникших в лесу или на открытой местности.
„Ландшафт и леса с каждым днем становятся все суше и легко воспламеняются, поэтому при разведении огня на природе нужно быть предельно осторожным“, - говорит Яника Усин, руководитель отдела превенции Спасательного департамента.
Разводить костры можно только в безветренную погоду, при выборе места важно учитывать, что оно должно находиться на расстоянии не менее 8 метров от построек и другого горючего материала. Разводить костер в лесу можно только в подготовленном для этого месте. При разведении огня окружающая среда должна быть пожаробезопасной. Для этого необходимо убрать все легковоспламеняющиеся материалы вокруг костра и окружить кострище каменной или земляной насыпью, чтобы огонь не перешел за пределы отведенного места. В густонаселенных районах необходимо убедиться, что правила местного самоуправления разрешают разведение костров, и если да, то при каких условиях.
„Возле костра обязательно должна быть вода или другие средства пожаротушения, чтобы в случае необходимости быстро потушить большое пламя или искры, падающие на сухую траву. Важно, чтобы огонь действительно можно было полностью потушить. Спасатели видели ситуации, когда у людей был огнетушитель, но на самом деле его было недостаточно, чтобы потушить пожар, и огонь все равно выходил из-под контроля. Костер нельзя оставлять без присмотра, и нужно помнить, что в нем можно сжигать только натуральную необработанную древесину, а сжигание отходов запрещено“, — добавляет Усин.
При готовке на природе необходимо соблюдать осторожность, следить за тем, чтобы мангал или гриль находился на безопасном расстоянии от построек и горючих материалов, а после - следить за тем, чтобы горячие угли не создавали опасность возгорания. Важно потушить их водой или подождать, пока угли полностью остынут.