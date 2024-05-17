В этом году в Эстонии произошло уже 217 пожаров в лесах и на открытой местности

Прекрасная и теплая весенняя погода привлекает людей проводить время на природе, в том числе у костров и гриля, а также в самом разгаре время весеннего садоводства. При этом спасателям все чаще нужно выезжать на вызовы по тушению пожаров, возникших в лесу или на открытой местности.

„Ландшафт и леса с каждым днем ​​становятся все суше и легко воспламеняются, поэтому при разведении огня на природе нужно быть предельно осторожным“, - говорит Яника Усин, руководитель отдела превенции Спасательного департамента.

Разводить костры можно только в безветренную погоду, при выборе места важно учитывать, что оно должно находиться на расстоянии не менее 8 метров от построек и другого горючего материала. Разводить костер в лесу можно только в подготовленном для этого месте. При разведении огня окружающая среда должна быть пожаробезопасной. Для этого необходимо убрать все легковоспламеняющиеся материалы вокруг костра и окружить кострище каменной или земляной насыпью, чтобы огонь не перешел за пределы отведенного места. В густонаселенных районах необходимо убедиться, что правила местного самоуправления разрешают разведение костров, и если да, то при каких условиях.

„Возле костра обязательно должна быть вода или другие средства пожаротушения, чтобы в случае необходимости быстро потушить большое пламя или искры, падающие на сухую траву. Важно, чтобы огонь действительно можно было полностью потушить. Спасатели видели ситуации, когда у людей был огнетушитель, но на самом деле его было недостаточно, чтобы потушить пожар, и огонь все равно выходил из-под контроля. Костер нельзя оставлять без присмотра, и нужно помнить, что в нем можно сжигать только натуральную необработанную древесину, а сжигание отходов запрещено“, — добавляет Усин.