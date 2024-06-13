Ветеринары в Ида-Вирумаа вынуждены работать полулегально. „Почему в других странах ЕС нет таких „драконовских“ требований к лицензии?

Приехавшие из России или по семейным причинам живущие на две страны ветеринарные врачи в Ида-Вирумаа вынуждены работать ассистентами, несмотря на огромный опыт диагностики и лечения домашних питомцев. В качестве ассистентов они однако полноценно лечат животных. И подумывают уезжать из страны, в которой получить лицензию - настоящий квест и мега-дорогое удовольствие.
Светлана и Татьяна (имена изменены - ред.) говорят, что в попытках получить лицензию устали биться в закрытые двери. Ни Департамент сельского хозяйства и продовольствия, ни Эстонский университет естественных наук, по словам женщин, не могут пойти навстречу опытным ветеринарным врачам и позволить, по их словам, „человеческим“ способом подтвердить свою квалификацию.
„Почему - человеческим? Да потому что в Эстонии созданы все условия для того, чтобы мы свою квалификацию не подтвердили! Начиная от условий сдачи квалификационного экзамена, заканчивая условиями обучения. Которое нам совершенно точно ни к чему, учитывая наш многолетний опыт практикующих врачей“, - возмущается Светлана.