Женщину, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком, лишили медицинской страховки. Почему это возможно в Эстонии и реально ли этого избежать?

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что у нее есть дети неполных трёх и пяти лет. Муж при этом живет и работает в другой европейской стране.

„Получаем часть детского пособия в европейской стране (так как муж там работает и платит налоги) и часть в Эстонии, так как я работала до декрета в Эстонии. То есть Эстония доплачивает разницу в пособиях. Сверх пособий никаких не имеем - и не надо. Мне было отказано в страховании здоровья. Обосновывают это тем, что муж - основной налогоплательщик и получатель детских пособий в другой стране.

Но, вопрос, почему? Ведь я проживаю в Эстонии, числюсь на работе (но сейчас в отпуске по уходу за ребенком, которому нет 3-х лет!). Почему мне отказывают в медицинском страховании? Как добиться, чтобы меня застраховали, а не платить лично за страховку, которую я как бы имею право получать?“, - не нашла ответа на свои вопросы молодая мама.

В ситуации разбирался RusDelfi.

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