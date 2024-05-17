Женщину, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком, лишили медицинской страховки. Почему это возможно в Эстонии и реально ли этого избежать?

В одной из групп в социальных сетях мама двоих детей, проживающая и работающая в Эстонии, но находящаяся в декрете поделилась печальным опытом: Касса здоровья прекратила ее медицинское страхование.
Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что у нее есть дети неполных трёх и пяти лет. Муж при этом живет и работает в другой европейской стране.
„Получаем часть детского пособия в европейской стране (так как муж там работает и платит налоги) и часть в Эстонии, так как я работала до декрета в Эстонии. То есть Эстония доплачивает разницу в пособиях. Сверх пособий никаких не имеем - и не надо. Мне было отказано в страховании здоровья. Обосновывают это тем, что муж - основной налогоплательщик и получатель детских пособий в другой стране.
Но, вопрос, почему? Ведь я проживаю в Эстонии, числюсь на работе (но сейчас в отпуске по уходу за ребенком, которому нет 3-х лет!). Почему мне отказывают в медицинском страховании? Как добиться, чтобы меня застраховали, а не платить лично за страховку, которую я как бы имею право получать?“, - не нашла ответа на свои вопросы молодая мама.