18.05.2024, 11:55
СЕГОДНЯ на DELFI TV | The League VI: в Тондираба состоится 15 захватывающих поединков по тайскому боксу и кикбоксингу(1)
Поединок вечера - Максим Воровский vs Чарли Сиква
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, в ледовом холле Тондираба состоится крупнейшее в Скандинавии и Балтии спортивное событие в области единоборств The League VI. Начало в 18:00.
Всего в Тондираба пройдет 15 поединков по тайскому боксу и кикбоксингу, четыре из которых пройдут в андеркарде (предварительные поединки) и 11 в основном карде. Основные поединки начнутся в 19:00.
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