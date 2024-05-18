Другие виды
18.05.2024, 11:55

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | The League VI в Тондираба: Танел Конде завоевал титул чемпиона WBC в кровавом поединке. Как выступит Максим Воровский?

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ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Прямо сейчас в ледовом холле Тондираба проходит крупнейшее в Скандинавии и Балтии спортивное событие в области единоборств The League VI.

Всего в Тондираба пройдет 15 поединков по тайскому боксу и кикбоксингу, четыре из которых пройдут в андеркарде (предварительные поединки) и 11 в основном карде.

В главном поединке вечера чемпион мира серии King of Kings Максим Воровский встретится с замбийцем, представляющим Великобританию, дважды становившимся чемпионом мира в разных сериях.

Также состоится поединок-реванш Хендрик Темас - Сергей Макеев.

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