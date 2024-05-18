ФОТО и ВИДЕООБЗОР БОЕВ| The League VI в Тондираба: Танель Кондел завоевал титульный пояс WBC в кровавом поединке, а Максим Воровский нокаутировал британца

Всего в Тондираба состоялось 15 поединков по тайскому боксу и кикбоксингу. Также был вручен титульный пояс WBC, завоеванный ценой сломанной челюсти Танелем Конделем, который в кровавом пятираундовом поединке победил Эллиса Кулинича.

Также был проведен поединок-реванш. В 2021 году Хендрик Темас победил Сергея Макеева, но на The League Макеев, который вернулся после двухлетнего перерыва в соревнованиях и ежедневно работает спасателем, был признан победителем единогласным решением судей.