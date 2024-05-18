18.05.2024, 11:55
ФОТО и ВИДЕО | The League VI в Тондираба: Танел Конде завоевал титульный пояс WBC в кровавом поединке. Максим Воровский нокаутировал британца(1)
Максим Воровский победил британского боксера замбийского происхождения Чарли Сикву нокаутом в третьем раунде в главном поединке вечера боев The League VI на глазах у 4000 зрителей на ледовой арене „Тондираба“.
Всего в Тондираба состоялось 15 поединков по тайскому боксу и кикбоксингу. Также был вручен титульный пояс WBC, завоеванный ценой сломанной челюсти Танелом Конделем, который в кровавом пятираундовом поединке победил Эллиса Кулинича.
Также был проведен поединок-реванш. В 2021 году Хендрик Темас победил Сергея Макеева, но на The League Макеев, который вернулся после двухлетнего перерыва в соревнованиях и ежедневно работает спасателем, был признан победителем единогласным решением судей.
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