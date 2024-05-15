15.05.2024, 16:01
СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею: Чехия сыграет с Данией, Германия – с Латвией, Словакия с Польшей, а Швейцария с Великобританией
Матчи в прямом эфире
ФОТО: | Scanpix
В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая в чешской Праге.
15 мая, среда
17:20. Германия – Латвия ETV+
17:20. Чехия – Дания
21:20. Словакия – Польша
21:20. Швейцария – Великобритания
Турнирная таблица:
Группа А
Группа B
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