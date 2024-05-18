За рубежом
18.05.2024, 08:01

В Украине погиб солдат, у которого было эстонское гражданство. Он воевал за Россию

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Delfi Meedia

С большой вероятностью Вячеслав Островский был гражданином Эстонии. И он один из немногих, кто воевал за Россию.

Есть и другие, связанные с нашей страной солдаты, воевавшие на стороне РФ. О них можно прочитать в большом материале-расследовании RusDelfi.

20 января 2024 года в группе „НОВОСТИ НА ОДНОКЛАССНИКАХ 18+„ появился пост, в котором женщина просила помощи в поисках своего брата. Пропавший – 32-летний уроженец Печор Вячеслав Островский. Последний раз он выходил на связь с родней 27 декабря 2023 года.

Под постом женщина прикрепила фотографию мужчины в военной форме.

Островский был мобилизован и воевал в отряде “Шторм”. Минобороны России описывает задачи этого отряда так: “Шторм предназначен для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ”. Reuters дает более выразительное описание. По их данным, в “Шторм” отправляют российских военных, отказавшихся выполнять приказ или пойманных на употреблении алкоголя. В расследовании агентства говорится, что каждый из таких отрядов насчитывает 100–150 человек, и, как правило, они несут самые большие потери.

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