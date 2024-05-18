В Украине погиб солдат, у которого было эстонское гражданство. Он воевал за Россию

20 января 2024 года в группе „НОВОСТИ НА ОДНОКЛАССНИКАХ 18+„ появился пост, в котором женщина просила помощи в поисках своего брата. Пропавший – 32-летний уроженец Печор Вячеслав Островский. Последний раз он выходил на связь с родней 27 декабря 2023 года.

Островский был мобилизован и воевал в отряде “Шторм”. Минобороны России описывает задачи этого отряда так: “Шторм предназначен для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ”. Reuters дает более выразительное описание. По их данным , в “Шторм” отправляют российских военных, отказавшихся выполнять приказ или пойманных на употреблении алкоголя. В расследовании агентства говорится, что каждый из таких отрядов насчитывает 100–150 человек, и, как правило, они несут самые большие потери.