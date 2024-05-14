Хоккей
14.05.2024, 16:54

СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею: Казахстан против Латвии, Дания – Норвегия, Канада сыграет с Австрией, а Польша с Францией

 
Сборная Латвии
Сборная Латвии
ФОТО: REUTERS/David W Cerny | Scanpix

В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая в чешской Праге.

14 мая, вторник

17:20. Казахстан – Латвия ETV+

17:20. Дания – Норвегия

21:20. Польша – Франция

21:20. Канада – Австрия

Турнирная таблица:

Группа А

Группа B

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