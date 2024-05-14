14.05.2024, 16:54
СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею: Казахстан проиграл Латвии, Дания – Норвегии. Как Канада сыграет с Австрией, а Польша с Францией?
видеообзор
ФОТО: | Scanpix
В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая в чешской Праге.
14 мая, вторник
Казахстан – Латвия 0:2
0:1 – 31 Букартс (Батня)
0:2 – 35 Эгле
Дания – Норвегия 0:2
0:1 – 27 Брандсегг-Нюгард (Зукарелло-Асен, Торесен)
0:2 – 59 Салстен (в путсые ворота)
21:20. Польша – Франция
21:20. Канада – Австрия
Турнирная таблица:
Группа А
Группа B
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