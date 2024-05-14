Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал с необъявленным визитом в Киев. Он прибыл ночным поездом из Польши ранним утром во вторник, 14 мая. Это его четвертый визит в столицу Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

Встречи с Зеленским и Кулебой

В ходе поездки запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. По словам официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, в ходе переговоров будут обсуждаться ситуация на фронте, влияние новой помощи США в области безопасности и экономики. Среди прочего речь пойдет о долгосрочных обязательствах США в сфере безопасности и продолжающаяся работа по экономическому восстановлению Украины, указал Миллер.

Кроме того, Блинкен намерен подчеркнуть приверженность США суверенитету, территориальной целостности и демократии Украины на фоне продолжающейся российской агрессии. Запланировано также его обращение к украинцам.

„Сильный сигнал“ для украинцев

Поездка должна стать сильным сигналом успокоения украинцев, находящихся „в очень тяжелой ситуации“, заявил журналистам находившийся в поезде вместе с Блинкеном высокопоставленный представитель администрации США. При этом он указал на бои на востоке Украины и российские атаки на Харьков.

В последние недели Вашингтон объявил о нескольких новых обязательствах по поддержке Украины. В апреле Конгресс США после нескольких месяцев дискуссий одобрил предоставление Киеву 61 млрд долларов в качестве военной помощи. По данным Пентагона, с начала полномасштабной войны США предоставили Украине военную помощь на 50,6 млрд долларов.

Между тем, войска РФ значительно усилили атаки в Харьковской области и захватили несколько населенных пунктов. 13 мая Генштаб ВСУ заявил о тактическом успехе российской армии под Харьковом.

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