ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: сможет ли „Калев/Крамо“ обыграть „Авис Утилитас“ и выйти в финал?

„В целом, как команда в этой серии, мы проделали очень хорошую работу по 40 минут в каждой игре, как в защите, так и в нападении. Наша оборонительная тактика сработала и облегчила нам жизнь в атаке. Главное, не убирать ногу с педали газа, возможно, в воскресенье нам придется очень сосредоточенно начать игру. „Авис Утилитас“ – хорошая команда, хоть и проигрывает со счетом 0:2, но своей агрессивностью и боевым духом всегда старались оставаться в игре. Если мы сможем играть сосредоточенно, делать то, о чем договорились, то сможем завершить серию в воскресенье“, — сказал перед матчем легионер „Калева“ Бен Сюнгу.