Хоккей
12.05.2024, 13:58

СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2024: Казахстан против Словакии, Финляндия сыграет с Великобританией, Канада – с Данией

 
Сборная Чехии
Сборная Чехии
ФОТО: EPA/MARTIN DIVISEK | Scanpix

В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.

12 мая, воскресенье

13:20. Словакия – Казахстан

13:20. Финляндия – Великобритания

17:20. Латвия – Франция ETV+

17:20. Дания – Канада

21:20. Швеция – Польша

21:20. Австрия – Швейцария

Турнирная таблица:

Группа А

Группа B

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