12.05.2024, 13:58
СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2024: Казахстан проиграл Словакии, Финляндия разгромила Великобританию. Как сыграет Латвия с Франция и Дания с Канадой?
ФОТО: | Scanpix
В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.
12 мая, воскресенье
Словакия – Казахстан 6:2
Финляндия – Великобритания 8:0
17:20. Латвия – Франция ETV+
17:20. Дания – Канада
21:20. Швеция – Польша
21:20. Австрия – Швейцария
Турнирная таблица:
Группа А
Группа B
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