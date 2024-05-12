Хоккей
12.05.2024, 13:58

СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2024: Финляндия и Канада одержали разгромные победы, Латвия с трудом обыграла Францию. Как сыграют Швеция с Польшей и Австрия со Швейцарией?

 
Видеообзор
Латвия – Франция 3 :2 ОТ
Латвия – Франция 3 :2 ОТ
ФОТО: REUTERS/David W Cerny | Scanpix

В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.

12 мая, воскресенье

Словакия – Казахстан 6:2

Финляндия – Великобритания 8:0

Латвия – Франция 3 :2 ОТ

В состве победителей голы забили Родриго Аболс, Роберт Букартс и Каспарс Даугавиньш. У французской сборной шайбы забросили Стефан Да Коста и Пьер-Эдуар Белльмар.

Дания – Канада 1:5

21:20. Швеция – Польша

21:20. Австрия – Швейцария

Турнирная таблица:

Группа А

Группа B

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