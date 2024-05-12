СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2024: Финляндия и Канада одержали разгромные победы, Латвия с трудом обыграла Францию. Как сыграют Швеция с Польшей и Австрия со Швейцарией?

Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.

12 мая, воскресенье

Словакия – Казахстан 6:2

Финляндия – Великобритания 8:0

Латвия – Франция 3 :2 ОТ

В состве победителей голы забили Родриго Аболс, Роберт Букартс и Каспарс Даугавиньш. У французской сборной шайбы забросили Стефан Да Коста и Пьер-Эдуар Белльмар.

Дания – Канада 1:5

21:20. Швеция – Польша

21:20. Австрия – Швейцария

Турнирная таблица:

Группа А

Группа B

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.