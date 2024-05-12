12.05.2024, 13:58
СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2024: Финляндия и Канада одержали разгромные победы, Латвия с трудом обыграла Францию. Как сыграют Швеция с Польшей и Австрия со Швейцарией?
Видеообзор
ФОТО: | Scanpix
В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.
12 мая, воскресенье
Словакия – Казахстан 6:2
Финляндия – Великобритания 8:0
Латвия – Франция 3 :2 ОТ
В состве победителей голы забили Родриго Аболс, Роберт Букартс и Каспарс Даугавиньш. У французской сборной шайбы забросили Стефан Да Коста и Пьер-Эдуар Белльмар.
Дания – Канада 1:5
21:20. Швеция – Польша
21:20. Австрия – Швейцария
Турнирная таблица:
Группа А
Группа B
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