ФОТО И ВИДЕО | В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома. Погибли девять человек

По данным чиновника, в доме номер 55 на Харьковской горе обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж в результате прямого попадания снаряда. Незадолго до обстрела в городе был объявлен сигнал ракетной опасности.

В телеграм-каналах опубликовали видео с камер наружного наблюдения, на котором запечатлен момент обрушения подъезда. На кадрах виден взрыв в нижней части дома. По предварительным данным, удар был нанесен из РСЗО „Ольха“, утверждает телеграм-канал „База“.

На месте происшествия ведутся спасательные работы. При этом работы осложняются тем, что сохраняется опасность дальнейшего обрушения дома.

По данным ТАСС, во время разбора завалов обрушился фрагмент крыши дома, накрыв собой несколько спасателей. В результате пострадали трое сотрудников МЧС. В работах по разбору завалов принимал участие губернатор Вячеслав Гладков.

Из-под завалов на месте обрушения подъезда дома на улице Щорса извлечены в общей сложности тела девятерых погибших, сообщили в экстренных службах. Еще одного местного жителя, с которым спасатели несколько часов поддерживали связь, удалось извлечь из-под завалов живым, заявили в МЧС. Таким образом, общее число пострадавших достигло 20 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (статья 205 УК). „12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие“, — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что днем 12 мая около 11:40 Белгород подвергся атаке ВСУ с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“, реактивных систем залпового огня „Ольха“ и RM-70 „Вампир“. В военном ведомстве утверждают, что средства ПВО уничтожили шесть ракет „Точка-У“, четыре реактивных снаряда РСЗО „Вампир“ и два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“. „Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК „Точка-У“ поврежден жилой дом в городе Белгород“, — говорится в заявлении министерства.