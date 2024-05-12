ФОТО И ВИДЕО | В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома. Погибли девять человек
Утром 12 мая в Белгороде обрушился один из подъездов жилого десятиэтажного дома на улице Щорса. Это произошло после массированного обстрела города со стороны ВСУ, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Погибли как минимум девять человек. Об этом пишет Медуза.
По данным чиновника, в доме номер 55 на Харьковской горе обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж в результате прямого попадания снаряда. Незадолго до обстрела в городе был объявлен сигнал ракетной опасности.
В телеграм-каналах опубликовали видео с камер наружного наблюдения, на котором запечатлен момент обрушения подъезда. На кадрах виден взрыв в нижней части дома. По предварительным данным, удар был нанесен из РСЗО „Ольха“, утверждает телеграм-канал „База“.
На месте происшествия ведутся спасательные работы. При этом работы осложняются тем, что сохраняется опасность дальнейшего обрушения дома.
По данным ТАСС, во время разбора завалов обрушился фрагмент крыши дома, накрыв собой несколько спасателей. В результате пострадали трое сотрудников МЧС. В работах по разбору завалов принимал участие губернатор Вячеслав Гладков.
Из-под завалов на месте обрушения подъезда дома на улице Щорса извлечены в общей сложности тела девятерых погибших, сообщили в экстренных службах. Еще одного местного жителя, с которым спасатели несколько часов поддерживали связь, удалось извлечь из-под завалов живым, заявили в МЧС. Таким образом, общее число пострадавших достигло 20 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (статья 205 УК). „12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие“, — говорится в заявлении ведомства.
В Минобороны РФ заявили, что днем 12 мая около 11:40 Белгород подвергся атаке ВСУ с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“, реактивных систем залпового огня „Ольха“ и RM-70 „Вампир“. В военном ведомстве утверждают, что средства ПВО уничтожили шесть ракет „Точка-У“, четыре реактивных снаряда РСЗО „Вампир“ и два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“. „Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК „Точка-У“ поврежден жилой дом в городе Белгород“, — говорится в заявлении министерства.
Власти Украины официально никак не комментировали заявления силовых ведомств РФ о причастности Киева к обстрелу Белгорода. Тем временем в украинских СМИ распространяется версия о том, что обрушившийся дом в Белгороде могли взорвать изнутри. Кроме того, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что обрушение дома в Белгороде могло произойти из-за нештатного схода российской авиабомбы. „Высока вероятность, что это упавший ФАБ с русского самолета, который летел бомбить Харьков, как это было неоднократно, — пишет он в своем телеграм-канале. — Также я допускаю, что это могла быть провокация России для оправдания отстрелов мирных городов Украины и усиления эскалации“.
Белгород регулярно подвергается обстрелам с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Интенсивность ударов по городу значительно выросла весной 2024 года на фоне выборов президента РФ, российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины и наступления в Харьковской области. Накануне, вечером 11 мая, в результате обстрела Белгорода погибла одна мирная жительница и еще 29 получили ранения, сообщал Вячеслав Гладков. По данным губернатора, всего в городе были повреждены более 300 квартир в 85 жилых многоэтажных домах.
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