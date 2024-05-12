ФОТО И ВИДЕО | В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома. Под завалами находятся люди

По данным чиновника, в доме номер 55 на Харьковской горе обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж в результате прямого попадания снаряда. Незадолго до обстрела в городе был объявлен сигнал ракетной опасности.

В телеграм-каналах опубликовали видео с камер наружного наблюдения, на котором запечатлен момент обрушения подъезда. На кадрах виден взрыв в нижней части дома. По предварительным данным, удар был нанесен из РСЗО „Ольха“, утверждает телеграм-канал „База“.

На месте происшествия ведутся спасательные работы. В экстренных службах города заявили, что под завалами могут находиться более десяти человек. При этом работы осложняются тем, что сохраняется опасность дальнейшего обрушения дома.

Число пострадавших, по данным МЧС, выросло до 12 человек. Среди спасенных из-под завалов — двое детей. О погибших официальной информации не поступало. Телеграм-каналы пишут о семерых погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (статья 205 УК). „12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие“, — говорится в заявлении ведомства.

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