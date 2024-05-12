ФОТО И ВИДЕО | В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома

По данным чиновника, в доме номер 55 на Харьковской горе обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж в результате прямого попадания снаряда. Незадолго до обстрела в городе был объявлен сигнал ракетной опасности.

В телеграм-каналах опубликовали видео с камер наружного наблюдения, на котором запечатлен момент обрушения подъезда. На кадрах виден взрыв в нижней части дома. По предварительным данным, удар был нанесен из РСЗО „Ольха“, утверждает телеграм-канал „База“.

На месте происшествия ведутся спасательные работы. В экстренных службах города заявили, что под завалами могут находиться более десяти человек. При этом работы осложняются тем, что сохраняется опасность дальнейшего обрушения дома.

По данным ТАСС, во время разбора завалов обрушился фрагмент крыши дома, накрыв собой несколько спасателей. В результате пострадали трое сотрудников МЧС. В работах по разбору завалов принимал участие губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор заявил, что в результате обрушения подъезда пострадали 19 человек. Среди спасенных из-под завалов — двое детей. Погибшие пока не обнаружены, добавил Гладков. Телеграм-каналы ранее сообщали о семерых погибших.

В больницы после обрушения подъезда в Белгороде доставлены 17 человек, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (статья 205 УК). „12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие“, — говорится в заявлении ведомства.