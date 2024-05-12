Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Таллинне Марии

В субботу вечером Мария покинула лечебное учреждение в Пыхья-Таллинне, и ее местонахождение неизвестно. Женщина могла отправиться в район пляжа Штрооми или центра города, также может находиться в Ласнамяэ.

Вчера вечером полиция проверила окрестности, в том числе с помощью полицейской собаки. Также были проверены адреса, по которым могла находиться женщина, но, к сожалению, безрезультатно.

Рост Марии около 170 см, телосложение среднее, волосы светлые до плеч. Была одета в черную куртку, черные брюки и кроссовки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, сообщить об этом по телефону 112.

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