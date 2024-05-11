Полиция ищет пропавшего в Ласнамяэ 40-летнего мужчину

Полиция в субботу получила сообщение, что в Ласнамяэ пропал Кайдо, который ушел из своего дома на Ляэнемере теэ рано утром в пятницу и до сих пор не вернулся. Такое исчезновение необычно для Кайдо, и близкие беспокоятся за него. Мужчина может передвигаться в каком-нибудь парке, также он иногда ездит гулять за город.

Полиция собирает дополнительную информацию о его возможных местах пребывания. Проверены также больницы, но там его нет.

Рост Кайдо - около 180 см, он упитанного телосложения. У мужчины короткие темно-седые волосы. Уходя из дома, мужчина был одет в черную куртку и четные джинсы. На голове у него может быть шапка.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Кайдо, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

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