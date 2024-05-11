По всей Эстонии наблюдаются сбои при оплате банковской картой

Delfi в последние часы получал сообщения со всей Эстонии, что терминалы для оплаты картой в магазинах не работают. По словам руководителя по коммуникации Swedbank Мартина Кырва, действительно были проблемы с оплатой картой, но около 14:30 возможность платить картой якобы восстановилась.

Delfi также связался с руководителем по коммуникации SEB Катре Кярнер, по словам которой на их взгляд проблемы нет, однако, по сведениям Delfi, трудности с карточными платежами были и у клиентов SEB.

Руководитель по коммуникации Coop Мартин Мийдо подтвердил ту же версию, что речь идет о проблеме со стороны банков, которая, однако, уже устранена.

Delfi по-прежнему поступают сообщения о сбоях как из продуктовых магазинов, так и из других мест. По словам руководителя по коммуникации Swedbank, это был технический сбой, которые время от времени, конечно, случаются, потому что терминалы работают непрерывно.

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