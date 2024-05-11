Хоккей
11.05.2024, 12:47

СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2024: Канада сыграет с Великобританией, Казахстан – с Францией, Латвия – с Польшей, США против Германии

 
США
США
ФОТО: EPA/LUKAS KABON | Scanpix

Сегодня, 11 мая 2024 года, состоится второй день чемпионата мира по хоккею с шайбой, который проходит в чешских городах Праге и Остраве.

В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

11 мая, суббота

13:20. Франция – Казахстан

13:20. Великобритания – Канада

17:20. Польша – Латвия

17:20. Австрия – Дания

21:20. США – Германия

Турнирная таблица:

Группа А

Группа B

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