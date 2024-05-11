11.05.2024, 12:47
СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2024: Канада сыграет с Великобританией, Казахстан – с Францией, Латвия – с Польшей, США против Германии
ФОТО: | Scanpix
Сегодня, 11 мая 2024 года, состоится второй день чемпионата мира по хоккею с шайбой, который проходит в чешских городах Праге и Остраве.
В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
11 мая, суббота
13:20. Франция – Казахстан
13:20. Великобритания – Канада
17:20. Польша – Латвия
17:20. Австрия – Дания
21:20. США – Германия
Турнирная таблица:
Группа А
Группа B
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