СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2024: Канада обыграла Великобританию, Казахстан – Францию. Латвия с трудом выиграла у Польши
Сегодня, 11 мая 2024 года, состоится второй день чемпионата мира по хоккею с шайбой, который проходит в чешских городах Праге и Остраве.
В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
11 мая, суббота
Франция – Казахстан 1:3
На третьей минуте первого периода Энцо Кантагалло открыл счёт в матче, а спустя минуту Роман Старченко восстановил равенство в счёте. На восьмой минуте периода Максим Мухаметов поставил победную точку.
На 18-й минуте второго периода Кирилл Савицкий забросил третью шайбу в ворота сборной Франции.
Великобритания – Канада 2:4
На восьмой минуте первого периода Лиам Кирк открыл счёт в матче, а спустя 30 секунд Майкл Бантинг восстановил равенство в счёте. На шестой минуте второго периода Брэндон Хагель вывел Канаду вперёд. На 12-й минуте периода Коннор Бедард сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Коннор Бедард сделав счёт 4:1.
В середине третьего периода Бен О’Коннор забросил вторую шайбу сборной Великобритании.
Польша – Латвия 4:5 ОТ
В составе польской сборной дублем отметился Кшиштоф Мациас. Одна заброшенная шайба на счету Камиля Валенга.
Голы в составе Латвии забили Роберт Мамчицс, Родриго Аболс, Рихард Букартс и Каспарс Даугавиньш, оформивший дубль и решивший исход встречи.
Австрия – Дания 1:5
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Лауридсен, Фредерик Сторм и Феликс Шель. Йоахим Блихфельд оформил дубль.
Единственная шайба австрийской сборной на счету Мануэля Ганаля.
21:20. США – Германия
Турнирная таблица:
Группа А
Группа B
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