СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2024: Канада обыграла Великобританию, Казахстан – Францию. Как сыграет Латвия с Польшей и США с Германией?

В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

11 мая, суббота

Франция – Казахстан 1:3

На третьей минуте первого периода Энцо Кантагалло открыл счёт в матче, а спустя минуту Роман Старченко восстановил равенство в счёте. На восьмой минуте периода Максим Мухаметов поставил победную точку.

На 18-й минуте второго периода Кирилл Савицкий забросил третью шайбу в ворота сборной Франции.

Великобритания – Канада 2:4

На восьмой минуте первого периода Лиам Кирк открыл счёт в матче, а спустя 30 секунд Майкл Бантинг восстановил равенство в счёте. На шестой минуте второго периода Брэндон Хагель вывел Канаду вперёд. На 12-й минуте периода Коннор Бедард сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Коннор Бедард сделав счёт 4:1.

В середине третьего периода Бен О’Коннор забросил вторую шайбу сборной Великобритании.

17:20. Польша – Латвия

17:20. Австрия – Дания

21:20. США – Германия

Турнирная таблица:

Группа А

Группа B

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