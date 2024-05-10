ВИДЕО | ЧМ по хоккею: Сборные Германии и Швейцарии стартовали с побед

В составе швейцарвев шайбы забросили Свен Андригетто, Свен Зентелер, Тристан Шерве, а также Ромен Лёффель и Нино Нидеррайтер.

В составе победителей шайбы забросили Доминик Кахун, Йонас Мюллер, Лукас Кельбле, Марк Михаэлис, Леонард Пфедерль и Тобиас Эдер. У словаков отличились Марек Гривик, Мартин Фехервари, Либор Гудачек и Матуш Сукель.

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