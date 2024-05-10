Хоккей
10.05.2024, 17:16

ВИДЕО | ЧМ по хоккею: Сборные Германии и Швейцарии стартовали с побед

 (4)
Швейцария уверенно обыграла Норвегию
Швейцария уверенно обыграла Норвегию
ФОТО: EPA/MARTIN DIVISEK | Scanpix

В пятницу, 10 мая, в Чехии стартовал чемпионат мира по хоккею 2024 года в элитном дивизионе.

Швейцария - Норвегия 5:2

В составе швейцарвев шайбы забросили Свен Андригетто, Свен Зентелер, Тристан Шерве, а также Ромен Лёффель и Нино Нидеррайтер.

У норвежской сборной голы забили Маркус Викингстад и Микаэль Брандсегг-Нюгор.

Словакия - Германия 4:6

В составе победителей шайбы забросили Доминик Кахун, Йонас Мюллер, Лукас Кельбле, Марк Михаэлис, Леонард Пфедерль и Тобиас Эдер. У словаков отличились Марек Гривик, Мартин Фехервари, Либор Гудачек и Матуш Сукель.

Чехия - Финляндия 21:20

Швеция - США 21:20

Турнирная таблица:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии