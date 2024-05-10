СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею стартует матчем Словакия – Германия

В матче открытия сойдутся команды, претендующие на выход в плей-офф. Словаки давно не выигрывали медалей, а команда Германии год назад стала серебряным призером чемпионата мира и не прочь повторить успех.

Словакия и Германия встречались в этом году четыре раза в товарищеских матчах - Словакия выиграла со счетом 5:2 в феврале и через день проиграла со счетом 3:4 в дополнительное время, а Германия выиграла со счетом 7:3 в середине апреля, но через два дня проиграла со счетом 4:5 в дополнительное время.

В этом году обе сборные провели десять товарищеских матчей, причем Словакия выиграла шесть, а Германия - всего три.

Последний раз на чемпионатах мира в очном поединке команды играли в 2022 году, тогда на групповом этапе Словакия уступила немцам со счетом 1:2.

Поединки группы В, в которой оказались команды США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции, Казахстана и Польши, проходят в Остраве.

Матчи группы А, в которую попали сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, Австрии и Великобритания, принимает Прага.

В каждой группе команда, набравшая наименьшее количество очков, покинет элитный дивизион, а четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.

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