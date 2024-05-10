Хоккей
10.05.2024, 17:16

СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею стартует матчем Словакия – Германия

 (1)
ЧМ по хоккею 2023 в Риге
ЧМ по хоккею 2023 в Риге
ФОТО: Евгений Грибовский

В пятницу, 10 мая, в Чехии стартует чемпионат мира по хоккею 2024 года в элитном дивизионе. В матче группы В в Остраве встречаются сборные Словакии и Германии. Канал ETV+ покажет матч в прямом эфире.

В матче открытия сойдутся команды, претендующие на выход в плей-офф. Словаки давно не выигрывали медалей, а команда Германии год назад стала серебряным призером чемпионата мира и не прочь повторить успех.

Словакия и Германия встречались в этом году четыре раза в товарищеских матчах - Словакия выиграла со счетом 5:2 в феврале и через день проиграла со счетом 3:4 в дополнительное время, а Германия выиграла со счетом 7:3 в середине апреля, но через два дня проиграла со счетом 4:5 в дополнительное время.

В этом году обе сборные провели десять товарищеских матчей, причем Словакия выиграла шесть, а Германия - всего три.

Последний раз на чемпионатах мира в очном поединке команды играли в 2022 году, тогда на групповом этапе Словакия уступила немцам со счетом 1:2.

Поединки группы В, в которой оказались команды США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции, Казахстана и Польши, проходят в Остраве.

Матчи группы А, в которую попали сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, Австрии и Великобритания, принимает Прага.

В каждой группе команда, набравшая наименьшее количество очков, покинет элитный дивизион, а четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии