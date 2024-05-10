ВИДЕО | В центре Санкт-Петербурга автобус с двумя десятками пассажиров упал в реку. Три человека погибли

Судя по опубликованному видео, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил автомобиль, после чего врезался в ограждение и упал в реку. Авария произошла на повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. По официальной информации правительства Петербурга, автобус следовал по маршруту № 262.

В полиции сообщили, что в автобусе находились около 20 человек (по данным, известным „Фонтанке“, в автобусе находились 15 пассажиров). В спасательных работах участвовало 69 человек и 18 единиц техники, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС. Автобус находился в воде больше часа. В ходе спасательной операции людей эвакуировали из салона сначала на крышу и далее на сушу.

На 14:40 спасатели достали всех пассажиров упавшего в реку автобуса, написал телеграм-канал Shot, сообщивший о шестерых погибших.

На 15:40 МЧС сообщило о трех погибших пассажирах упавшего в реку автобуса. Всего спасатели достали из автобуса девятерых пассажиров. Два человека находятся в тяжелом состоянии, у четверых — клиническая смерть.

Водителя автобуса задержали, заявили в ГУМВД. В городском Комитете по транспорту сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением. Полицией возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ „Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“, пишет „Фонтанка“.