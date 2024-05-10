ВИДЕО | В центре Санкт-Петербурга автобус с двумя десятками пассажиров упал в реку. Три человека погибли
Днем 10 мая около 13:00 в центре Санкт-Петербурга автобус с пассажирами упал в реку Мойку. Об этом пишет „Медуза“ со ссылкой на „Фонтанку“ и очевидцев. Есть данные минимум о трех погибших, некоторые источники сообщают о шести.
Судя по опубликованному видео, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил автомобиль, после чего врезался в ограждение и упал в реку. Авария произошла на повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. По официальной информации правительства Петербурга, автобус следовал по маршруту № 262.
В полиции сообщили, что в автобусе находились около 20 человек (по данным, известным „Фонтанке“, в автобусе находились 15 пассажиров). В спасательных работах участвовало 69 человек и 18 единиц техники, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС. Автобус находился в воде больше часа. В ходе спасательной операции людей эвакуировали из салона сначала на крышу и далее на сушу.
На 14:40 спасатели достали всех пассажиров упавшего в реку автобуса, написал телеграм-канал Shot, сообщивший о шестерых погибших.
На 15:40 МЧС сообщило о трех погибших пассажирах упавшего в реку автобуса. Всего спасатели достали из автобуса девятерых пассажиров. Два человека находятся в тяжелом состоянии, у четверых — клиническая смерть.
Водителя автобуса задержали, заявили в ГУМВД. В городском Комитете по транспорту сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением. Полицией возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ „Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“, пишет „Фонтанка“.
За рулем автобуса, упавшего в „Мойку“, находился 44-летний водитель по имени Рахматшох К. По данным „Фонтанки“, 44 года водителю исполнилось в январе этого года, зарегистрирован он в Петербурге. Человек с идентичными персональными данными ранее числился кондуктором у другого перевозчика. Известно также, что ранее задержанный водитель попадал в ДТП на Васильевском острове и уезжал с места происшествия. В тот раз наказывать его не стали. Жена задержанного водителя заявила телеграм-каналу „112“, что его заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены. При этом представители властей сообщили, что перед выходом на работу водитель прошел необходимое освидетельствование.
Пострадавший автобус, пишет „Медуза“, принадлежал компании ООО „Такси“. Как сообщили в пресс-службе судов Петербурга, за последние два с половиной года ее 23 раза штрафовали за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий лицензии на общую сумму в 3,6 миллиона рублей. В компании заявили, что автобус прошел плановое техобслуживание 7 мая и был исправен.
По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который лично курирует ситуацию, создана комиссия для выяснения причин ДТП с пассажирским автобусом и организации помощи пострадавшим.
Кадры того, как доставали упавший в Мойку автобус:
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