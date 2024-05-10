ПОДКАСТ | Нападающий сборной Эстонии: в Нарве талантливых хоккеистов больше, чем в Таллинне

На прошедшем чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) Эстония в начале потерпела два крупных поражения от Украины (0:8) и Литвы (1:6). Однако эстонские хоккеисты сумели собраться и обыграть Испанию (4:3 ОТ), Нидерланды (3:2). В заключительном матче турнира эстонская сборная доминировала на протяжении всего матча, обыграла Китай (3:1) и завоевала бронзовые медали. В последний раз эстонские хоккеисты занимали третье место на ЧМ в первом дивизионе в 2018 году, который также проходил в Литве.