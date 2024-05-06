Полиции нужна помощь в поисках 15-летней девушки

О пропаже девочки сообщили в полицию в понедельник вечером. Мирея ушла из своего расположенного в Пярну дома в 12:30, и последний раз ее видели сегодня около 14:00. Возможно, что после этого передвигалась в районе местного причала, ее дальнейшее местонахождение неизвестно.

Телефона у девушки с собой нет.

Рост Миреи около 158 см, телосложение худощавое, волосы длинные темные. Была одета в светлое пальто до колен.

Полиция просит всех, кто знает местонахождение девочки или видел ее, немедленно сообщить об этом по номеру 112.

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