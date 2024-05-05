ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧЭ ПО футболу: „Флора“ обыгрывает „Левадию“ в сотом дерби (1:0)

На 19-й минуте Лепик ворвался в штрафную, отдал пас на Кураксина, который с левой ноги пробил в левый нижний угол и вывел „Флору“ вперед.

До матча:

Лидер нынешнего сезона Премиум лиги „Левадия“ в десяти матчах допустили лишь одну осечку и набрали 28 очков. На втором месте - „Нымме Калью“ (20), на третьем - „Пайде“ (19), а действующий чемпион „Флора“ - только на четвертом (16).

99-я игра между „Флорой“ и „Левадией“ состоялась только 9 апреля в четвертьфинале Кубка Эстонии, когда „Левадия“ победила со счетом 2:1 на глазах у 827 зрителей на „Спортлэнд Арене“.

Сегодня на Youtube-канале Премиум-лиги была опубликована третья часть серии превью посвященного таллиннскому дерби, в которой Виктор Левада и Айвар Похлак вспоминают о первых днях:

Турнирная таблица:

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