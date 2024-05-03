ВИДЕООБЗОР | ЧМ по хоккею: сборная Эстонии обыграла Китай в матче за третье место

На 13-й минуте первого периода Роберт Рооба реализовал большинство и вывел эстонскую сборную вперед. Вторую заброшенную шайбу зрители увидели только на 11-й минуте третьего периода. Даниил Фурса после передачи Мортен Арантес Юргенс и Даниила Кулинцева удвоил преимущество сборной Эстонии. Спустя две минуты Хоу Юйян реализовал большинство и сократил отставание в счете до минимума.

За две минуты до конца матча китайская сборная сняла вратаря. На 18-й минуте Роберт Рооба отправил шайбу в пустые ворота и поставил победную точку в матче.

Последний раз сборная Эстонии занимала третье место в первом дивизионе в 2018 году.

Заключительные матчи турнира:

Нидерланды - Испания 0:1

Команда Нидерландов вылетела во второй дивизион.

Литва - Украина начнется в 19:30

Турнирная таблица:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.