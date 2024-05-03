ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ по хоккею: сможет ли сборная Эстонии обыграть Китай и занять третье место? (0:0)(1)
Сегодня, в литовском Вильнюсе на чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) сборная Эстонии в заключительном матче турнира сыграет с Китаем. Матч, который начнется в 15:55, в прямом эфире покажет ETV+.
До матча:
Для Эстонии и Китая это решающий поединок. Сборные делят третье и четвертое место, а победитель очной встречи завершит турнир с бронзовыми медалями.
У Китая на данный момент шесть очков, а у Эстонии - пять.
Турнир получился совершенно разным для обеих команд. Если Эстония начала с двух крупных поражений от Украины (0:8) и Литвы (1:6), а затем обыграла Испанию (4:3 в ОТ) и Нидерланды (3:2), то Китай стартовал с двух побед.
Сначала они обыграли Нидерланды (3:0) и разгромили Испанию (7:1), затем были разгромлены Украиной (0:9) и обыграны Литвой (0:3).
В последнем туре состоится матч за выживание в первом дивизионе, в котором Нидерланды сыграют с Испанией.
Украина и Литва определят победителя чемпионата мира-2024 в дивизионе ІВ, а также кто сыграет в следующем году в дивизионе IA.
Заключительные матчи турнира:
Голландия - Испания
Литва - Украина
Турнирная таблица:
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