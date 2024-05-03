ЧМ по хоккею: сборная Эстонии обыграла Китай в матче за третье

На 13-й минуте первого периода Роберт Рооба реализовал большинство и вывел эстонскую сборную вперед. Вторую заброшенную шайбу зрители увидели только на 11-й минуте третьего периода. Даниил Фурса после передачи Мортен Арантес Юргенс и Даниила Кулинцева удвоил преимущество сборной Эстонии. Спустя две минуты Хоу Юйян реализовал большинство и сократил отставание в счете до минимума.

За две минуты до конца матча китайская сборная сняла вратаря. На 18-й минуте Роберт Рооба отправил шайбу в пустые ворота и поставил победную точку в матче.

Последний раз сборная Эстонии занимала третье место в первом дивизионе в 2018 году.

Заключительные матчи турнира:

Нидерланды - Испания 0:1

Команда Нидерландов вылетела во второй дивизион.

Литва - Украина начнется в 19:30

Турнирная таблица:

До матча:

Для Эстонии и Китая это решающий поединок. Сборные делят третье и четвертое место, а победитель очной встречи завершит турнир с бронзовыми медалями.

У Китая на данный момент шесть очков, а у Эстонии - пять.

Турнир получился совершенно разным для обеих команд. Если Эстония начала с двух крупных поражений от Украины (0:8) и Литвы (1:6), а затем обыграла Испанию (4:3 в ОТ) и Нидерланды (3:2), то Китай стартовал с двух побед.

Сначала они обыграли Нидерланды (3:0) и разгромили Испанию (7:1), затем были разгромлены Украиной (0:9) и обыграны Литвой (0:3).

В последнем туре состоится матч за выживание в первом дивизионе, в котором Нидерланды сыграют с Испанией.

Украина и Литва определят победителя чемпионата мира-2024 в дивизионе ІВ, а также кто сыграет в следующем году в дивизионе IA.

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