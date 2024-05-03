ЧМ по хоккею: сборная Эстонии обыграла Китай в матче за третье(1)
В пятницу, 3 мая, в литовском Вильнюсе на чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) сборная Эстонии в заключительном матче турнира обыграла команду Китая со счетом 3:1 (1:0; 0:0; 2:1).
На 13-й минуте первого периода Роберт Рооба реализовал большинство и вывел эстонскую сборную вперед. Вторую заброшенную шайбу зрители увидели только на 11-й минуте третьего периода. Даниил Фурса после передачи Мортен Арантес Юргенс и Даниила Кулинцева удвоил преимущество сборной Эстонии. Спустя две минуты Хоу Юйян реализовал большинство и сократил отставание в счете до минимума.
За две минуты до конца матча китайская сборная сняла вратаря. На 18-й минуте Роберт Рооба отправил шайбу в пустые ворота и поставил победную точку в матче.
Последний раз сборная Эстонии занимала третье место в первом дивизионе в 2018 году.
Заключительные матчи турнира:
Нидерланды - Испания 0:1
Команда Нидерландов вылетела во второй дивизион.
Литва - Украина начнется в 19:30
Турнирная таблица:
До матча:
Для Эстонии и Китая это решающий поединок. Сборные делят третье и четвертое место, а победитель очной встречи завершит турнир с бронзовыми медалями.
У Китая на данный момент шесть очков, а у Эстонии - пять.
Турнир получился совершенно разным для обеих команд. Если Эстония начала с двух крупных поражений от Украины (0:8) и Литвы (1:6), а затем обыграла Испанию (4:3 в ОТ) и Нидерланды (3:2), то Китай стартовал с двух побед.
Сначала они обыграли Нидерланды (3:0) и разгромили Испанию (7:1), затем были разгромлены Украиной (0:9) и обыграны Литвой (0:3).
В последнем туре состоится матч за выживание в первом дивизионе, в котором Нидерланды сыграют с Испанией.
Украина и Литва определят победителя чемпионата мира-2024 в дивизионе ІВ, а также кто сыграет в следующем году в дивизионе IA.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.