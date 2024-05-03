МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо - епископу Даниилу: вам хорошо известно, что под прикрытием ЭПЦ Москва ведет гибридную войну!

„Чудовищная“ - это наиболее подходящее слово для описания той роли, которую взяла на себя Православная церковь Московского патриархата не только в Украине, но и в мировой политике. Фактически оправдание захватнической политики уже запрограммировано в кодексе русской „национальной церкви“.