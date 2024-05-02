Полиция просит помощи в поисках 70-летнего Станислава

Станислав ушел из дома престарелых в Кунда сегодня утром, 2 мая, и до сих пор не вернулся. Без посторонней помощи мужчина может попасть в беду.

Станислав родом из Харьюмаа, его рост около 170 см, говорит по-русски, телосложение худощавое, походка неустойчивая. Одет в синюю спортивную кофту на молнии и синие спортивные штаны с белой полосой сбоку.

Полиция просит всех, кто видел Станислава или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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