ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ по хоккею: сможет ли сборная Эстонии одержать вторую победу подряд? (0:0)
Сегодня, в литовском Вильнюсе на чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) сборная Эстонии играет с командой Нидерландов. Матч, который начнется в 15:55, в прямом эфире покажет ETV+.
До матча:
Сборная Эстонии, начавшая турнир в Литве с двух крупных поражений (0:8 от Украины, 1:6 от Литвы), одержала первую победу, выиграв в овартайме у Испании (4:3) благодаря победной шайбе капитана сборной Роберта Рообы.
Сегодня у сборной Эстонии будет шанс одержать вторую победу подряд в игре против команды Нидерландов, которые проиграли все три матча.
У сборной Нидерландов самый домашний состав: лишь трое хоккеистов сборной выступает за пределами страны. Это нападающий Руденбург Тимоэр, который играет за шведский „Ковландс ИФ“, защитник Митч Йонгманс из „South Shore Kings“ (США) и нападающий из бельгийского клуба „Бульдоги де Льеж“ Шонинг Олаф-Ян. Нидерланды в прошлом году также на чемпионате мира уступили Эстонии – 2:4.
Матчи среды:
Украина - Испания (начало в 12:30)
Китай - Литва (начало в 19:30)
Турнирная таблица:
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