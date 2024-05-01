ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ по хоккею: сможет ли сборная Эстонии одержать вторую победу подряд? (0:0)

До матча:

Сборная Эстонии, начавшая турнир в Литве с двух крупных поражений (0:8 от Украины, 1:6 от Литвы), одержала первую победу, выиграв в овартайме у Испании (4:3) благодаря победной шайбе капитана сборной Роберта Рообы.

Сегодня у сборной Эстонии будет шанс одержать вторую победу подряд в игре против команды Нидерландов, которые проиграли все три матча.

У сборной Нидерландов самый домашний состав: лишь трое хоккеистов сборной выступает за пределами страны. Это нападающий Руденбург Тимоэр, который играет за шведский „Ковландс ИФ“, защитник Митч Йонгманс из „South Shore Kings“ (США) и нападающий из бельгийского клуба „Бульдоги де Льеж“ Шонинг Олаф-Ян. Нидерланды в прошлом году также на чемпионате мира уступили Эстонии – 2:4.

Матчи среды:

Украина - Испания (начало в 12:30)

Китай - Литва (начало в 19:30)

Турнирная таблица:

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