ВИДЕООБЗОР | ЧМ по хоккею: сборная Эстонии обыграла Нидерланды и сохранила прописку в первом дивизионе

Первую шайбу зрители увидели только на 5-й минуте второго периода, когда ворота нидерландцев поразил Мортен Арантес Юргенс, реализовав большинство. На 12-й минуте Финн Филиппини восстановил равновесие в счёте. Спустя четыре минуты Кристиан Комбе снова вывел сборную Эстонии вперед в счете.

На 2-й минуте третьего периода Алексей Логинов реализовал большинство и сравнял счет в матче. На 10-й минуте Роберт Рооба Роберт Рооба сделал счет 3:2 в пользу Эстонии.

Благодаря сегодняшней победе эстонская сборная сохранила место в первом дивизионе группы B на будущий год. В пятницу Нидерланды встретятся с Испанией. Проигравший в этом противостоянии опустится в группу А второго дивизиона.

Эстония завершает ЧМ в пятницу матчем с Китаем. Матч начнется в 16:00.

Матчи среды:

Украина - Испания 6:1

Китай - Литва (начало в 19:30)

Турнирная таблица:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.