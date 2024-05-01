ВИДЕООБЗОР | ЧМ по хоккею: сборная Эстонии обыграла Нидерланды и сохранила прописку в первом дивизионе
В среду, 1 мая, в литовском Вильнюсе на чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) сборная Эстонии обыграла команду Нидерланд со счетом 3:2 (0:0; 2:1; 1:1).
Первую шайбу зрители увидели только на 5-й минуте второго периода, когда ворота нидерландцев поразил Мортен Арантес Юргенс, реализовав большинство. На 12-й минуте Финн Филиппини восстановил равновесие в счёте. Спустя четыре минуты Кристиан Комбе снова вывел сборную Эстонии вперед в счете.
На 2-й минуте третьего периода Алексей Логинов реализовал большинство и сравнял счет в матче. На 10-й минуте Роберт Рооба Роберт Рооба сделал счет 3:2 в пользу Эстонии.
Благодаря сегодняшней победе эстонская сборная сохранила место в первом дивизионе группы B на будущий год. В пятницу Нидерланды встретятся с Испанией. Проигравший в этом противостоянии опустится в группу А второго дивизиона.
Эстония завершает ЧМ в пятницу матчем с Китаем. Матч начнется в 16:00.
Матчи среды:
Украина - Испания 6:1
Китай - Литва (начало в 19:30)
Турнирная таблица:
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