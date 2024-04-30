Финансовая комиссия направила на второе чтение законопроект о расчете мелкими монетами

Председатель комиссии Аннели Аккерманн пояснила, что законопроект предусматривает сокращение необходимости использования монет номиналом 1 и 2 цента, так как оплата мелкими монетами в магазинах производится редко, а их производство и обращение оказывают значительное влияние на окружающую среду.

«Законопроект установит требования по округлению сумм, где фигурируют монеты в один и два евроцента», – сказала Аккерманн. Она добавила, что, согласно правилам округления, при оплате наличными сумма будет округляться с точностью до ближайших пяти центов. При оплате картой ничего не изменится, и стоимость покупки по-прежнему будет списываться с карты с точностью до одного цента. Оплата монетами номиналом один и два цента также не изменится в случае, если на этом будет настаивать покупатель. В этом случае магазин будет обязан их принять. Однако с 2025 года эти монеты не будут выдаваться в качестве сдачи. Наименьший номинал монет, выдаваемых магазином, составит 5 центов.

«Учитывая расходы и пользу, сопряженные с мелкими евромонетами, дальнейшее их производство не является целесообразным», – сказал член финансовой комиссии Айвар Кокк. Он отметил, что в последние годы в среднем Банк Эстонии ежегодно выпускал в обращение порядка 40 тонн монет номиналом один и два цента. Лишь минимальная часть из них используется для оплаты покупок, а в центробанк в год возвращается порядка 3 % выпущенных мелких монет. Массовый выход мелких монет из обращения приводит к их перепроизводству и оставляет экологический след.