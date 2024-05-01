Правительственным войскам не устоять, а президента вот-вот убьют: вышел фольм про новую гражданскую войну в США

Мир наш зашел в такую стадию, что не удивляешься уже вообще ничему. Если завтра прилетят какие-нибудь вермишелеподбные инопланетяне и заберут-таки наконец Путина к себе, чтобы подробно анально наказать, многие будет рады, но мало кто удивится. Алекс Гарланд в своем фильме рассказывает невероятную еще позавчера историю новой гражданской войны в США, на этот раз это противостояние не Юга и Севера, а Запада и Востока. Что-то такое сделал президент Западной части страны, что она пошла на него войной, в чем и преуспела.

И всякие демарши губернаторов Техаса и прочих штатов, отказывающихся (пока еще временно) выполнять указания Байдена говорят нам о том, что ничего экстраневероятного в таком сценарии и нет.

Но к фильму. Гражданская война показана в нем глазами группы журналистов, среди которых центральное место занимает известная фотографка Ли Смит в исполнении Кирстен Данст. Журналисты пробираются из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы взять последнее интервью у президента, так как то ли откуда-то знают, то ли предчувствуют, что правительственным войскам не устоять и президента вот-вот убьют. Так что они охотятся за эксклюзивом.

Получается, мы имеем дело с довольно традиционным роуд-муви, только все приключения, в которые попадают герои, так или иначе связаны с войной. А приключений много, и они одно опаснее другого. Самое интересное в этом фильме, что, за исключением одного трагического случая, надпись „Пресса“ на их машине и бронежилетах работает, ни одна из враждующих сторон в журналистов не стреляет. Именно это, как мне кажется, гораздо более фантастическая деталь этого кино, а не сама по себе гражданская война в США. Есть, повторюсь, и одно исключение из этого правила, но там уже Джесси Племонс играет откровенного отморозка – и надо сказать, его три минуты экранного времени – пожалуй, лучшая актёрская работа фильма.