Правительственным войскам не устоять, а президента вот-вот убьют: вышел фольм про новую гражданскую войну в США(2)
Кинокритик и писатель П.И. Филимонов продолжает делисться своими рецензиями на новинки в мире кино. На этот раз речь пойдет о фильме „Гражданская война“.
Мир наш зашел в такую стадию, что не удивляешься уже вообще ничему. Если завтра прилетят какие-нибудь вермишелеподбные инопланетяне и заберут-таки наконец Путина к себе, чтобы подробно анально наказать, многие будет рады, но мало кто удивится. Алекс Гарланд в своем фильме рассказывает невероятную еще позавчера историю новой гражданской войны в США, на этот раз это противостояние не Юга и Севера, а Запада и Востока. Что-то такое сделал президент Западной части страны, что она пошла на него войной, в чем и преуспела.
И всякие демарши губернаторов Техаса и прочих штатов, отказывающихся (пока еще временно) выполнять указания Байдена говорят нам о том, что ничего экстраневероятного в таком сценарии и нет.
Но к фильму. Гражданская война показана в нем глазами группы журналистов, среди которых центральное место занимает известная фотографка Ли Смит в исполнении Кирстен Данст. Журналисты пробираются из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы взять последнее интервью у президента, так как то ли откуда-то знают, то ли предчувствуют, что правительственным войскам не устоять и президента вот-вот убьют. Так что они охотятся за эксклюзивом.
Получается, мы имеем дело с довольно традиционным роуд-муви, только все приключения, в которые попадают герои, так или иначе связаны с войной. А приключений много, и они одно опаснее другого. Самое интересное в этом фильме, что, за исключением одного трагического случая, надпись „Пресса“ на их машине и бронежилетах работает, ни одна из враждующих сторон в журналистов не стреляет. Именно это, как мне кажется, гораздо более фантастическая деталь этого кино, а не сама по себе гражданская война в США. Есть, повторюсь, и одно исключение из этого правила, но там уже Джесси Племонс играет откровенного отморозка – и надо сказать, его три минуты экранного времени – пожалуй, лучшая актёрская работа фильма.
Компания, пробирающаяся в Вашингтон, довольно архетипична, можно даже сказать, библейска – пусть не каждой твари по паре, но каждой человеческой особи по одной штуке. Это женщина Ли, ее коллега репортер-мужчина Джоэл, старейшина журналистского цеха Сэмми отвечает за представительство пожилых людей. А кроме того, Джоэл соглашается взять с ними начинающую фотографку и большую фанатку Ли – так что подростки тире дети тоже представлены.
Фильм хорош атмосферой, и не очень примечателен сюжетом. Хотя с такой завязкой и так все более-менее предсказуемо. И отсюда наблюдать за этим всем довольно криповое такое удовольствие, но, наверное, есть какая-то прелесть в том, что как зритель ты чувствуешь, насколько могут быть шокированы таким фильмом особенно впечатлительные американцы. Возможно, ради этого все и создавалось, возможно, именно в этом и суть режиссерского замысла. Посмотрите, как оно может быть. И не где-то там в Европе, а прямо у нас дома. Делайте выводы. Или не делайте выводов.
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