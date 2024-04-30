ПРЯМО СЕЙЧАС | Сможет ли сборная Эстонии одержать на ЧМ по хоккею первую победу? (0:0)

До матча:

Сборная Эстонии стартовала на ЧМ с двух крупных поражений от Украины (0:8) и Литвы (1:6).

„За 7 дней тебе надо сыграть 5 игр, а если ты хочешь добиться хорошего результата, то должен всех обыгрывать. Следующие наши соперники не будут проходными. Литва обыграла Испанию со счетом 3:0, поэтому легкой прогулки точно не будет. Мы еще ничего не выиграли и ни одного очка не набрали. Мы должны сделать выводы от двух поражений, учиться на своих ошибках и вернуть уверенность, которая у нас была в товарищеских матчах“, — сказал Роберт Рооба после игры с Литвой.

В прошлом году сборная Испании заняла первое место во втором дивизионе группы А, где одержала пять побед из пяти. Также Испания дошла до третьего этапа олимпийского квалификационного турнира, где проиграла Японии (3:6), Венгрии (3:7) и Литве (0:2). В последний раз Испания играла так высоко в 2011 году.

Испания, как и Эстония, проиграла обе встречи, но с лучшей разницей пропущенных шайб. Испании проиграла Литве (0:3) и Китаю (1:7).

Сегодня также состоятся матчи Украина - Китай и Литва - Нидерланды.

Турнирная таблица:

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